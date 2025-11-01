「40代男性と結婚したい」29歳女性の婚活が“ヒサンな結果”になったワケ。会って分かった“40代独身男性の現実”
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆仕事ができて優しくて、家族仲もいい上司に憧れ
年上が好きだという女性は一定数いますが、聞くとだいたいは「3歳前後年上」のことを言っています。
ただ1年前に相談にいらっしゃった29歳の亜依さん（仮名）は、「結婚するのなら、もっと年上の40代ぐらいの男性も対象」と言うのです。
婚活を始めようと思ったきっかけは、職場に“理想の夫婦”がいたことでした。
40代後半の男性上司はオシャレで仕事ができ、社員に対しての気配りもきめ細かく、家族仲もいいのだそうです。それで、こんな上司のような家庭を築きたいと思ったのでした。婚活を始める前は、同年代男性は頼りないし、年上の頼りがいがある男性の方が自分には合っていると考えていた亜依さん。
無駄なく効率的に婚活をするために、婚活を始めるにあたり筆者のところへご相談にいらっしゃいました。
そんな亜依さんから最近、結婚報告のご連絡をいただいたのですが、亜依さんが選んだ相手は同い年の男性でした。婚活を通して感じた、男性への理想の変化についてお話を聞くことにしました。
◆冴えないおじさんはいるけれど、イケオジは激レアだった
効率的に婚活するとしたら、既婚者やヤリモク（肉体関係目的の人）が紛れることがない、結婚相談所の利用が一番です。
結婚相談所に登録した亜依さんの元には、20代から50代まで様々な男性からの申し込み（会いたいという意思表示）が80件ほど殺到しました。マッチングアプリでも結婚相談所でも、登録したばかりの女性は申し込みが多い「入会バブル」という状態になります。
ただ、入会バブルに申し込みしてきた40代や50代の男性の中には、亜依さんが理想とするイケオジはあまりいませんでした。なぜなのでしょうか？
◆会ってみたら、写真と全くの別人だった
だいたい30代後半あたりから、太っている男性も増えます。40代なのにスポーツ刈りのような髪型の男性もいれば、髪が少ない男性もいます。女性から見て「清潔感がある」と感じるのは、30代半ばぐらいまでの男性が多いのです。
亜依さんへの申し込み80件中、会ってもいいと思った男性は6人で、うち4人は30代、2人が40代でした。
しかし、40代男性は2人とも、会ったら写真とは全く別人だったそうです。若いころの写真だったか、もしくはカメラマンやヘアメイクの腕が良すぎた奇跡の1枚だったのでしょう。1人は、写真では髪があるのに実物は薄毛でした。写真詐欺の衝撃で、会話に集中できなかったそうです。そしてもう1人の40代男性は「少し臭いが気になった」そうです。
他に会った30代男性たちと比べても、プロフィールに書いてあることを覚えていなかったり、気配りができるとも言い難く、お見合いも盛り上がらなかったため2人とも断ることにしました。
◆仕事を説明したら「頑張ってますね」と上から評価
亜依さんは自分から申し込みをした、オシャレで年収が高い42歳男性ともお見合いをしています。
その男性が履いていたレザースニーカーには「PRADA」のロゴが入ってました。コミュニケーション力は高いようでしたが、席についてドリンクを頼むときにも「どれ頼む？」といきなりため口です。
かわいいなどと褒めてくるのですが、それも馴れ馴れしいと感じてしまいます。職場の男性からは、仕事ぶりなどを褒められることはあっても、いまどき容姿を褒められることはありません。
