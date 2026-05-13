フリーアナウンサーでタレントの森香澄が、結婚相手に譲れない条件として「清潔感」を挙げ、過去の元カレ遍歴を明かす場面があった。【映像】森香澄明かす元カレ遍歴5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う