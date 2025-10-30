“脹相”浪川大輔、台本は逆から読む？ “夏油”櫻井孝宏に暴露され大焦りも告白「ずっと“なつあぶら”って読んでた」
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）「渋谷事変」直前イベント with TikTokが30日、東京・TOHOシネマズ渋谷で行われ、虎杖悠仁役の榎木淳弥、釘崎野薔薇役の瀬戸麻沙美、夏油傑役の櫻井孝宏、脹相役の浪川大輔、真人役の島崎信長（※崎＝たつさき）が登壇。櫻井が浪川の独特な台本の読み方を明かした。
【動画】“脹相”浪川大輔、“虎杖悠仁”榎木淳弥からのお兄ちゃん呼びに感激！？
「渋谷事変」は2年前に放送。アフレコはそれよりも前になるが、当時を振り返り、島崎が「浪川さんと櫻井さんが、健康診断の話しを…」と2人の会話を明かした。浪川は「どんないい話かと思ったら。もうちょっと作品の話を」とボヤき、櫻井も「膝が痛いとかさ、老眼がとかそういう話はやめて！」と同調。司会から「健康診断の話で終わっちゃいますよ、浪川さんなにかないんですか？」と聞かれると、浪川は「すぐには健康にはなれない！」とボケを重ね、笑いを誘った。
そんな中、浪川は「みなさん熱量がすごい。マイク前の熱量と普段が全然違うんで、声優さんってすげえなって」と共演陣を絶賛。隣で聞いていた櫻井は、「僕が浪川くんすごいなと思ったのが」と切り出し、「収録の間で次の台本を渡してもらったんですよ。それをみんなでなんとなく読んでいて、浪川くんがいたんで、『読んだ？』って聞いたら『すみません、僕台本逆から読んでて』って。浪川くんくらいになると逆から読んじゃうんだ…って」と浪川のエピソードを披露した。
会場が呆気にとられる中、浪川は「たまたま！ないから！」と大焦りで否定しつつも、「せっかちなの」と一転して肯定。「知りたいの結末を。でもそのまんまめくっていくと読みづらいんだ、これが、ねえ！」とおどけて見せた。さらには「みんなが“夏油（げとう）”っていうから。ずっと“なつあぶら”だと思ってた」とまさかの事実を明かし、会場は爆笑に包まれていた。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
