フィリピン当局が、日本から強制性交などの容疑で逮捕状が出ている日本人の42歳の男を拘束したことがわかりました。フィリピン当局の関係者によりますと、ルソン島南部のカヴィテ州タガイタイで12日、日本人の金野優音容疑者（42）が身柄を拘束されました。金野容疑者には、日本国内で性犯罪事件に関与した疑いがあり、強制性交などの容疑で、日本の警察当局が逮捕状を取っているということです。2019年にフィリピンへ入国し、2022