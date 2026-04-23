手塚治虫さんが描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする新作アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』が、8月にNetflixで世界独占配信されることが発表された。『リボンの騎士』を原案としたアニメは、1999年に手塚治虫ワールドで上映されたオリジナル短編アニメ以来27年ぶりとなる。あわせて、ティザービジュアル、メインスタッフ、スタッフコメントが解禁となった。【画像】「リボンの騎士」を象徴するモチーフが…！