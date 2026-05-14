「ＤｅＮＡ−中日」（１４日、横浜スタジアム）中日は０−０の十一回に１死一、二塁の絶好機。だが、ボスラーの放った打球は二塁正面のゴロとなり、４−６−３の併殺となった。直前、細川が申告敬遠で勝負を避けられた。意地を見せられず、ボスラーは一塁を駆け抜けたところでヘルメットを口に当てて絶叫。顔を真っ赤にして、二度、三度と声を発した。ここまで打線はわずか３安打。１３三振を喫している。