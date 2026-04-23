大阪・なんばマルイの7階に「HMV＆BOOKS NAMBA」が、4月24日（金）にグランドオープン。書籍やCD／DVDの販売のみならず、イベントスペース（約26坪、150名収容）や展示スペース「hmv museum」を常設しており、体験型コンテンツや共感を生む企画の開催が可能な店舗に仕上がっている。【写真】本、CD、コスメ、推し活グッズまでそろう思わずフラッと立ち寄ってしまいそうな「HMV&BOOKS NAMBA」の様子■書籍、CD、コスメ、推