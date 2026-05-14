気象庁は今日14日、最新の1か月予報を発表しました。この先1か月の気温は全国的に平年より高い予想です。来週は大阪や名古屋で真夏日が続き、東北から九州、沖縄では10年に一度レベルの高温が予想されています。熱中症対策を万全にしてお過ごしください。数値予報モデルによる予測結果今日14日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、1か月平均の上空約1500メートルの気温は、日本付近で平年より高いと予想さ