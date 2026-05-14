石川県は１４日、輪島市の能登空港（のと里山空港）の愛称を、期間限定で「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」に改称すると発表した。７月７日〜２０２９年９月３０日の予定で、内装や外装も一新し、随所にポケモンの装飾をほどこす。ポケモンの名を冠した空港は世界で初めてという。２階の出発ロビーには巨大なピカチュウの風船が浮かび、壁一面に「ひこうタイプ」などのポケモン１１１種類が描かれる予定。売店では、Ｔシ