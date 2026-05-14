5月13日に開かれた参議院決算委員会に、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が出席。3分以上ノンストップで喋り続け、政府を激しく追求した。【写真】気持ちよさそうに…“きのこ雲ランプ”物議のaespaを踊る奥田ふみよ議員「原発」めぐりロシア・ウクライナ戦争にも言及奥田氏の話の焦点は「原発」だ。中部電力が静岡県・浜岡原発の耐震設計について想定する地震データを改ざんしていた問題を取り上げ、「日本の電力会社はあま