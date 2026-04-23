劇場公開中のNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』のオンラインイベント「ツクヨミ感謝祭」開催に伴うクラウドファンディングが、22日をもって終了。約2ヶ月間で、最終支援額は目標の4057％を記録した。あわせて、かぐや直筆お礼メッセージが公開された。【画像】めちゃ豪華！「ツクヨミ感謝祭」クラファンリワード本イベントは、劇中で描かれた仮想空間＜ツクヨミ＞を実際に体験できる空間としてVRプラットフォーム「