日清製粉グループ本社は14日、生産コスト削減のために家庭用向けの商品数について縮小を検討していく考えを明らかにした。中東情勢の悪化で包装資材の調達コストが上昇しているため。主力のパスタ商品などでこうした値上げ以外の方法を模索する。鈴木栄一取締役常務執行役員が東京都内での決算会見で説明した。コスト上昇幅は100億円程度の見込みだとし「安定供給のため自助努力でコストダウンし、価格転嫁で取り戻す」と強調