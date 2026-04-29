新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、2026年に新作が放送された人気アニメシリーズを４月29日（水）より、続々と全話無料一挙放送する。 本企画では、『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』『【推しの子】』の３作品をラインナップ。４月29日（水）より、TVアニメ『呪術廻戦』第１期から最新作第３期「死滅回游 前編」に加え『劇場版 呪術廻戦 ０