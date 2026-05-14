疲れたときスマホ片手にソファーでダラッとしていないだろうか。筑波大学で脳疲労を研究する松井崇准教授は「それは脳疲労の回復のためには絶対にやってはいけないことだ。たった7秒でできる疲労回復法がある」という――。写真＝iStock.com／chriss_ns※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chriss_ns■「ただ休む」よりもっと効果的疲れたらソファーでダラッとしたり、スマホでSNSやYouTubeを見たり……したいですよね？で