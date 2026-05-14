【ワッパー祭り】 開催期間：5月18日～5月22日 各日14時～300円引きクーポン配布 ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングの350店舗突破を記念して「ワッパー祭り」を5月18日から開催する。 「ワッパー祭り」では、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象5種のワッパー セット