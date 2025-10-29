近所に「90分・2980円食べ放題」の焼肉屋がオープン！ 赤字になりそうだけど、なぜ潰れないの？「原価率30％・人件費カット」のカラクリとは

飲食店の出店・開業・運営を支援する「飲食店ドットコム」を運営する株式会社シンクロ・フードの調査によれば、飲食店の原価率は、目標・実績ともに30～35％が最多です。

飲食店の原価率とは、売上に対する食材費の割合を示すもので、このほかに人件費を加えた「FLコスト（Food＋Labor）」では、売上の60％以内が健全な経営の目安とされています。

つまり、食べ放題モデルでは、全体の食材構成をどう組み立てるかが重要です。肉類の中には、原価率40％を超えるものもあります。焼き肉店は、原価率の高い肉を主力にしつつ、全体のコストはしっかり管理しています。F（食材費）を30～35％、F＋L（人件費）を合わせて60％以内に抑えることで、採算を維持しています。



肉の原価率が高くても成立する仕組み

焼き肉食べ放題は、一見すると高い肉の原価で採算が合わなそうに見えます。しかし、実際にはお肉だけでなく、ご飯・ラーメンなどの炭水化物、デザートなどのサイドメニューやドリンクの注文が多い業態であることが利益を支えています。

また、各種割引や期間限定キャンペーンを実施し、お肉の産地や品質を丁寧に説明する工夫もあります。こうした取り組みが安心感と満足感につながり、客単価を自然に引き上げています。

さらに、ドリンクの店内POPやポスターでの訴求、「ご一緒にお飲み物はいかがですか？」といった声かけも、利益率アップの重要な要素です。加えて、90分制など時間制限による回転率を確保することで、1日あたりの売上を最大化しています。

つまり、メインとなる肉以外に、原価率の低いメニューを増やしてバランスを取っています。結果的として、十分に採算が取れる仕組みになっています。



人件費削減のカギは「セルフ化と人の使い方」

収益を支えるもう1つの柱は、人件費削減です。近年は、注文タブレット・ロボット配膳・セントラルキッチン方式（調理の一部を本部でまとめて行う仕組み）などを導入し、調理スタッフ・ホールスタッフの数を最小化しているところが増えています。

さらに、ピークタイム以外は学生アルバイトを中心にシフトを組むことで、人件費のムダを抑えています。学生は授業の合間など短時間勤務が多いため、必要な時間帯だけ人員を確保しやすく、閑散時の人件費を最小限にできるのです。

こうした「人が少なくても回る店づくり」が、低価格維持の最大の武器となっています。



立地で決まる「Rコスト」の差

焼き肉食べ放題の経営を支えるのは、食材費（F）と人件費（L）だけではありません。近年では、出店場所や家賃などの「Rコスト」も、経営バランスを左右する重要な要素になっています。

地域密着型の立地選びもその1つです。ロードサイドに出店し、駐車場を確保して家族連れを呼び込むことで、平日夜も安定した集客が見込めます。また、高効率ロースターやガス設備を導入し、電気代や光熱費など固定費の上昇を防ぐ工夫も進んでいます。

こうした動きは、家賃（R）まで含めた「FLRコスト」を意識したものです。食材費・人件費・家賃を合わせたコストを売上の70％以内に抑えることが、健全な運営の目安とされています。



安さの裏にある経営の最適化

焼き肉食べ放題がつぶれないのは、安さを追求しているからではなく、数字で管理された仕組みがあるからです。原価率や人件費、家賃までも細かく計算し、食材構成や設備、立地のバランスを最適化することで、安定した経営を実現しています。

消費者が「安いのに大丈夫？」と思う裏側には、緻密なコスト管理と効率化の工夫があります。私たちは、こうした企業努力によって、安心して安価に焼き肉を楽しめているのです。



出典

株式会社シンクロ・フード 飲食店における原価率の現状についてアンケート調査

飲食店リサーチ

執筆者 : 諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士