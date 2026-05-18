◆米大リーグホワイトソックス９Ｘ―８カブス＝延長１０回＝（１７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）村上宗隆内野手のホワイトソックスが、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」で延長逆転サヨナラ勝ちした。７―７で延長戦に突入。１０回表に１点を入れられたホ軍はその裏の１死三塁で、前日まで打率１割５分１厘のケーロ捕手が中堅左へ逆転サヨナラ１号２ランを放った。ナインが待