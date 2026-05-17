「ゴンチャ」は、5月21日（木）から、シャインマスカットを使った期間限定デザートティー「SHINEシャインマスカット」を、全国の店舗で発売する。【写真】果実の香りがシュワッと弾ける！新登場のスパークリングティーがおいしそう■“果実感たっぷり”の爽やかドリンク今回登場する「SHINEシャインマスカット」は、ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立