２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円１２銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７８円０３銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５３円００銭台で推移しており、午前１０時２０分過ぎに１５２円６０銭台まで下落した。しかし、その後はドル買い・円売りが強まり午後２時１０分過ぎには１５３円２０銭台まで上昇した。ベッセント米財務長官が２６日、中国によるレアアース輸出規制は１年間延期されることになるとの見通しを明らかにした。米国も１００％の対中関税の発動を見送る考えを示した。米中懸念が和らぐなか、午前中には一時ドル安・円高方向に振れたが、その後はドル買い・円売りが優勢となる展開。日経平均株価が大幅高となり初の５万円に乗せるなか、低リスク通貨とされる円には売りが優勢となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２９ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS