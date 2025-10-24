日本の秋に、「超絶叫して超熱狂するハロウィーン」という斬新なエンターテイメントを提案し続けているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。『ハロウィーン・イベント 2025』が11月3日まで開催中です。

多種多様なゾンビの群れが暴れまわり、治安部隊と目の前で大迫力のバトルを展開する『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の目玉とも言えるイベント。ハリウッド大通りが不気味な闇に包まれ、大量のゾンビが登場します…！

「King Gnu」が書き下ろした狂暴で享楽的な新曲『SO BAD』がストリートに鳴り響き、楽曲も振付けも一新した『ゾンビ・デ・ダンス』がスタート！治安部隊を圧倒した超狂暴ゾンビたちは迫力のダンスを踊り狂い、ゲストもゾンビが乗り移ったかのようにダンスに熱中し、自分を解放して心の底から超熱狂！ USJ公式チャンネルにて、振り付け動画が公開されているので、皆さんも練習して踊りまくりましょう！

◆【SO BAD ゾンビ・デ・ダンス】振り付け動画 | USJ



筆者ははじめて間近で体験して、大迫力で大興奮！！ 大人気コンテンツなのも納得の最狂のイベントでした！

この秋から世界各地のユニバーサル・スタジオにも進出する、愛らしいけど不気味な人気者「ハミクマ」。そんな、ハミクマたちの熱狂パーティが超絶ド派手にパワーアップした『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』も連日大盛り上がり！今年は、毒々しく甘〜い極彩色の「ハミクマキャンディ」が加わり、「ハミクマ」、「ハミクマソウル」、「ハミクマパンク」とともに唯一無二の異空間を創り上げ、次々とスターが登場するロックコンサートのように会場を盛り上げます。

“怖カワ”なクマたちが踊りまくる、キュートで不気味、最高で最狂なパーティ！炎の演出などもあり、大迫力なのでぜひご自身の目で耳で体験して。

また、「死んでも写るのdeath！ ハミクマ・グリーティング・フォト」では、ハミクマ or ハミクマソウルと記念撮影出来ちゃいます！筆者はハミクマソウル様と撮影させていただきましたが、間近でふわふわの毛並みやこだわりのファッションを見ることが出来て感激。特別なハロウィーンの思い出を作っちゃいましょう。

「ハミクマパンク・ドッグ 〜ブラックチーズソース＆ペッパー〜」や、「ハミクマのチョコレート・キーマカレー」など食べ歩きフードも充実しているので、お腹がすいたらニューヨーク・エリアへ！

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』による『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』は、「NO MORE RULES.」をスローガンに掲げ、既成概念にとらわれず、自分の殻を破り、自由にメイクを楽しむことを提案するKATEらしいアトラクション。

アトラクションの舞台は、感情を司る4人の魔女たちが棲まう“鏡だらけの館”。館を訪れた人々は、感情豊かな顔が大好物な魔女たちから、喜怒哀楽4つの感情に関する“感情の試練”を課せられます。

体験が終わると“感情の秘薬”が授けられ、そこには自分にピッタリのメイクレシピが。

ベースメイクからアイメイク、リップまでアイテム豊富なKATEだからこその楽しいメイクレシピ。

なんとその場でお試しも出来ます！魔女に教わったメイクで気分を上げてパークに繰り出すのも良し、メイクレシピをもとにお買い物に出かけても良し！楽しい企画に心がウキウキしました。リップモンスターのサンプルももらえて早速使っちゃいました。

※サンプルの数には限りがあります。あらかじめご了承ください。

そのほかにも、楽しいコンテンツが盛りだくさんのUSJ『ハロウィーン・イベント 2025』。詳細は公式サイトをチェック！

USJ『ハロウィーン・イベント 2025』

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/fall-2025