ＢＳ朝日は２４日、田原総一朗氏が１９日放送分で、高市早苗首相を念頭に「あんな奴は、死んでしまえと言えばいい」などと不適切発言をした討論番組「激論！クロスファイア」を終了すると発表した。

当該発言について、放送後に編成制作局が田原氏に厳重注意したが、２４日の臨時取締役会で協議の上、「モラルを逸脱している」と判断し、打ち切りを決断した。生放送ではなく収録のため、不適切発言を編集でカットすることもできたはずだが、それを怠ったとして番組責任者である編成制作局長を懲戒処分とした。

同局では「視聴者の皆さま、関係者の皆さまに改めて、心よりお詫（わ）び申し上げます。今後とも、番組制作および放送倫理の一層の徹底を図ってまいります」とコメントした。

田原氏は１９日放送の番組内で自民党の片山さつき氏、立憲民主党の辻元清美氏、社民党の福島瑞穂氏をゲストに迎え、討論。選択的夫婦別姓をめぐる議論中、導入に慎重な立場を取る高市氏に対して、田原氏は「何で高市を支持しちゃうの。あんな奴は、死んでしまえと言えばいい」と言い放ち、ゲストから注意を受けていた。