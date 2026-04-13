立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年4月12日にXを更新し、イラン情勢をめぐる石油関連商品の件に言及した。「イラン危機の影響で...」杉尾議員は12日にXで「イラン危機の影響で石油関連商品の高騰や品薄が言われますが、長野市内のホームセンターを回って影響を調べました」と、ホームセンターを調べたことを報告した。それによると、「実際にペンキの薄め液の購入制限や、塩ビ関連商品、フィルム、草刈り機用の混合ガソリンなど