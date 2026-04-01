党大会の場所代も出せなくなったお花見日和の３月29日、立憲民主党は党大会を開催。中道改革連合の小川淳也代表（54）は来賓の挨拶で、「思わず『ただいま』と言いたくなる気持ちをぐっとこらえて、今日この場に立たせていただいている」と述べた。２月の衆院戦直前、立憲と公明党の衆議院議員が先んじて新党・中道を結成するも惨敗。党大会となれば通常、都心のホテルで開催されるものだが、140名の衆議院議員が離党し、資金難の