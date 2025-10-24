ニーズウェルは大幅続落、一部公共系案件の着手ずれ込み響き２５年９月期業績は計画下振れ ニーズウェルは大幅続落、一部公共系案件の着手ずれ込み響き２５年９月期業績は計画下振れ

ニーズウェル<3992.T>は大幅続落している。２３日の取引終了後、集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の１０６億円から１００億３２００万円（前の期比５．１％増）へ、営業利益が１４億円から１１億５５００万円（同２．５％減）へ、純利益が１０億４３００万円から８億８５００万円（同９．３％増）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。



期中に売り上げ計上を予定していた一部の公共系案件の着手が翌期へずれ込んだことに加えて、将来の業績拡大への投資として特に管理職の大幅なベースアップを行ったことが響いた。また、新たに導入した株主優待制度の対象株主数の増加で費用が想定を上回ったことも利益を押し下げた。



