米スポーツサイトのアスレチックは２３日（日本時間２４日）、タイガースがサイ・ヤング賞の最有力候補として挙がっている先発左腕タリク・スクバル投手（２８）を「（１２月の）ウィンターミーティングで売り出し、できるだけ最良のトレードを行おうとする可能性が高い」と報じた。

メジャー６年目の今季、３１試合に先発し１３勝６敗、防御率２・２１、２４１三振で２年連続サイ・ヤング賞が確実視されている。ＦＡになるのは２０２７年オフだ。

「タイガースは契約延長交渉を開始したが、最新の提示額が約２億５０００万ドル（約３８２億円）と低いことに驚きを隠せない」と伝え、「長期契約を結ぶには、ヤンキースのゲリット・コールの９年３億２４００万ドル（約４９５億円）や、ドジャース山本由伸の１２年３億２５００万ドル（約４９７憶円）をはるかに上回る巨額の契約を覚悟しなければならない」

さらには「メッツのフアン・ソトが７億６５００万ドル（約１１７０億円）、ドジャース大谷翔平が７億ドル（約１０７０億円）を手にしたことで、トップＦＡ市場は一新された。そして今、スクバルが投手市場を一新し、史上最高額の先発投手となることが期待されている。現実的な価格は４億ドル（約６１１億円）からで、タイガースがそこまでの金額で契約する可能性は低いだろう」と指摘した。

移籍先候補はどこか。同サイトは「タイガースは来年もポストシーズンを争える位置にいるにもかかわらず、メッツ、ドジャース、レッドソックス、ヤンキース、ジャイアンツなど、明らかに彼を欲しがっていて、ファームシステムが整っている大規模市場の球団」が食いついてくると予想した。