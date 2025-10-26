ドジャースの勝利でワールドシリーズは1勝1敗のタイとなった(C)Getty Imagesドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ（WS）は2戦を終え1勝1敗、五分の成績となり、3戦目からドジャースタジアムへと舞台を移す。初戦は打線が爆発したブルージェイズが11-4で快勝。2戦目は、ドジャースが山本由伸の見事な完投勝利により5-1で制している。両チーム、投打の特徴を発揮するゲーム内容が繰り広げられながら、2025年の頂上決