◆ 両リーグのサイ・ヤング賞投手が揃い踏みデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手（29）、サンディエゴ・パドレスのメイソン・ミラー投手（27）が2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にアメリカ代表として参戦すると現地時間18日、同代表の公式Xが発表した。スクバルはデビュー5年目の昨季に18勝4敗、防御率2.39、228奪三振という圧倒的な成績でア・リーグの投手3冠を獲得。今季も13勝6敗