¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¤ÎÅê³«É¼¤¬£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÄµ×»ÔÄ¹¤¬¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æµ¿ÏÇ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤¬¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò³«¼¨¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»ÔÄ¹Áª¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¸æ°Õ¸«¤Ï¡¢¸æ°Õ¸«¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£µÜº¬¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö·º»ö¹ðÈ¯¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤òµñÈÝ¡£
¡¡µÜº¬¤¬¡ÖÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤Î¶â¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È²þ¤á¤Æ³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¿ôÉÃ´Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤ªÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿µÜº¬¤¬¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÏËÜÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡