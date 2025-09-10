ニューストップ > 国内ニュース > 「大義なき解散」と静岡・伊東市の市議会前議長が怒りあらわに 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 田久保真紀 時事ニュース 静岡県 FNNプライムオンライン 「大義なき解散」と静岡・伊東市の市議会前議長が怒りあらわに 2025年9月10日 11時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡県伊東市の田久保眞紀市長が10日、市議会に対して議会の解散を通知した 前議長は「大義なき解散」「本当に私ども怒りしかありません」とコメント 市では40日以内に市議選が実施されるが、反発は必至の状況だとされる 記事を読む 関連の最新ニュース 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 記事時間 「大義なき解散」と静岡・伊東市の市議会前議長が怒りあらわに 記事時間 09/10 10:05 静岡・伊東市の市議会が解散へ 不信任決議を受けた田久保真紀市長が表明 記事時間 09/09 18:02 「どういう神経」田久保真紀市長の加速する「KY投稿」に批判続出 おすすめ記事 辻希美、加速する“私生活の切り売り”にドン引きの声も…出産の一部始終を公開に賛否 2025年9月9日 19時53分 【『徹子の部屋』で異例の事態】黒柳徹子 初対面の藤井風に“メロメロ”食事デートの約束も 2025年9月9日 20時19分 iPhone 17シリーズとiPhone Air発表。約1時間のAppleイベント、時系列でまとめました【更新終了】 2025年9月10日 5時0分 「都内のマンションで…」坂口健太郎(34)が年上の一般女性と同棲していた！《独占スクープ》 2025年9月9日 19時30分 「明らかに引いてた」平野紫耀 ライブ配信での恋愛相談に寄せられたファンの“不倫告白”に絶句も…語った「不倫への持論」 2025年9月9日 18時32分