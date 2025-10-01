ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 田久保真紀氏のX投稿へ「何がイジワルだ、恥を知れ」と辛辣な声が 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 田久保真紀 時事ニュース 政治家の不祥事 女性自身 田久保真紀氏のX投稿へ「何がイジワルだ、恥を知れ」と辛辣な声が 2025年10月1日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田久保眞紀市長がX投稿でまた火に油を注いだと「女性自身」が報じた 田久保氏は定例会見の終了を報告し、「イジワルな質問」もされたと投稿 これには「意地悪とか受け答えとかマジか？」「恥を知れ」との声が出ている 記事を読む 関連の最新ニュース 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 記事時間 田久保真紀氏のX投稿へ「何がイジワルだ、恥を知れ」と辛辣な声が 記事時間 09/23 11:22 静岡・伊東市で聞いた、街の人々の声 浮き彫りになる「失われた30年」 記事時間 09/11 10:27 静岡・伊東市の市議会選挙に、売名目的で出馬する候補者も登場か おすすめ記事 息子夫婦に「レス問題」が発覚 このままでは孫が…63歳夫が走ってしまった“許されない解決策” 2025年9月30日 11時11分 〈ラブホ前橋市長・ホテル動画〉ついに男性職員との密会動画が流出か…16分30秒の映像が物語る小川市長の“ウソ”「ホテルを出る際は異常に警戒して…」 2025年9月30日 17時40分 「恐怖で脳が萎縮していた…」史上最悪“女子高生コンクリート詰め事件”の現場は今 2025年10月1日 11時4分 『報ステ』大越キャスター “偏向” 騒動の収まらぬ余波…「うさん臭くて」世論調査にまで批判相次ぐ事態に 2025年9月30日 20時9分 若者の“ディズニー離れ”指摘にSNSで起こる議論「ミセス」起用に純粋ファンたちから集まる不評 2025年9月30日 17時7分