静岡・伊東市の市議会選挙に、売名目的で出馬する候補者も登場か
2025年9月11日 10時0分

ざっくり言うと
全国的に注目を集める静岡・伊東市の市議選について週刊女性PRIMEが報じた
「売名を目的とした候補者も出てくる可能性もあります」と全国紙社会部記者
得票率も少ない市議選では知名度で当選してしまうケースもある、と語った

関連の最新ニュース
伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑
静岡・伊東市の市議会選挙に、売名目的で出馬する候補者も登場か
「大義なき解散」と静岡・伊東市の市議会前議長が怒りあらわに
静岡・伊東市の市議会が解散へ 不信任決議を受けた田久保真紀市長が表明