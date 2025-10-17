街ゆくおしゃれさんのファッションを、すてきなイラストで分析する「東京おしゃれ図鑑」。今回の舞台は、暮らしとおしゃれが地続きな街「阿佐ヶ谷」。旬なファッションやメイクのイラストがインスタで支持されているヤベミユキさんが描きます。

「暮らしとおしゃれが地続き」な人多し！等身大の美しさが息づく街・阿佐ヶ谷

今回は、中央線沿線のカルチャーの香り漂う街・阿佐ヶ谷を歩いてみました。昔ながらの商店街や小さなカフェが並ぶ通りには、穏やかでどこかクリエイティブな空気が流れています。

流行に流されず、自分の「好き」を丁寧に楽しむ人が多いのがこの街の魅力。

阿佐ヶ谷で出会った、おしゃれで味わい深い大人の女性たちをスケッチしました。

9月下旬

最低気温 20℃ 最高気温 28℃

晴れ

50代、デニム×キャラT・小物で遊ぶ「大人カジュアル」コーデ

阿佐ヶ谷駅近くのブックカフェで見かけたのは、くるくるの黒髪ショートに黒縁メガネ、デニムジャケットを羽織った50代の女性。

キャラクターTシャツに、着物柄のような細長いスカーフをボウタイのように結んでいて、そのバランスがとても印象的でした。

エコバッグは淡い花柄、足元はローファー。カジュアルななかにひとさじの品があって、「普通なのにちゃんとおしゃれ」。小物使いのセンスで、日常を楽しむ大人の余裕を感じました。

●この秋は「ボウタイスカーフ」が気になる

ボウタイスカーフは端正なシャツにリボンのように結ぶだけで、きちんと感と遊び心が両立。ひとつ結びやバッグに巻いてもかわいい。

阿佐ヶ谷ではトレンドとしてではなく、自分の「定番」として似合う形を楽しんでいる人が多いのも印象的でした。

60代、ハンドメイドの温もりをまとう「ナチュラルボヘミアン」コーデ

古着屋の並ぶ通りで目を引いたのは、カーキのミリタリーベストにリネンのワンピースを重ねた60代の女性。

頭にはスカーフをターバンのように巻き、足元はルーズソックスにビルケンシュトック。絨毯柄のバッグを肩にかけ、まるでアート作品のような個性をまとっていました。

手づくりの温もりと自由な発想が共存していて、「自分の世界」を静かに楽しむ姿がとてもすてきでした。

●阿佐ヶ谷の人は「柄バッグ」率高め！

むら染めのエコバッグからネギがのぞいていたり、手刺繍のトートをさりげなく使っていたり。生活感のなかに「かわいい」があるのが、この街のおしゃれの魅力です。

穏やかで肩の力が抜けているのに、どこか芯が通っている。阿佐ヶ谷の人たちの装いからは、「暮らしとセンスが地続き」な美しさを感じました。

おしゃれを飾りではなく「生活の一部」として楽しむ。そんな等身大のスタイルに、「これからの大人のおしゃれ」の形を見た気がします。

この連載を通して感じたのは、街と人のおしゃれにはそれぞれの物語があるということ。阿佐ヶ谷で出会った女性たちの姿が、その答えを静かに教えてくれました。

※ 「東京おしゃれ図鑑」は街ゆく人のファッションをヒントに独自のアレンジを加えて掲載しております。