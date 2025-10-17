ナインティナインの岡村隆史が１６日深夜に放送されたニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演した。

大阪ロケのため新大阪駅に降り立った岡村は、駅近くのホテルの場所が分からず大苦戦。一度改札を出たものの、迷いに迷い「見たことない改札口」からＳｕｉｃａを使って再入場したが状況は変わらず。また別の改札から出ようとＳｕｉｃａをかざしたところ「ペーンって真っ赤になって」出られなくなってしまった。

そこで改札にいた「駅員さんの格好はしていない若いにーちゃん」に事情を説明。「『新幹線で東京から来て、一回出たんですけど、間違って入ってしまったようです』って言ったら『はぁ？』って言われたんです」と苦笑した。スマートＥＸの画面と、Ｓｕｉｃａを見せたが、その後のやりとりが要領を得なかったという。

「『どうやったら出られますか？』って聞いたら、『じゃあさっきの見せてもらえますか？』って言われて。『さっきのってＳｕｉｃａですか？』って言ったら『あ、さっきの』って」。

岡村は「『さっきの』って、オレ、スマートＥＸとＳｕｉｃａと両方見せてるから。『Ｓｕｉｃａでいいんですか？』っていうたら『あの、さっきのです』って言うねや」と笑いながらもヒートアップ。「なんでそんな、ＳｕｉｃａかスマートＥＸか言うてえな。さっきの、さっきのしか言えへんから。『Ｓｕｉｃａでしょ？』って言ったら、『さっきのです』って言うねん。なんでそんな意地悪言うねん、と思って」と、憤った。

リスナーから「大阪はＩＣＯＣＡなのでＳｕｉｃａがパッと出てこなかったのでは」と指摘され、「確かにそうやねんな」と納得しかけるも、「でも駅員さんがＳｕｉｃａ知らんのかな？そんなことないよね」と語っていた。