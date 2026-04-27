お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。ドジャース・大谷翔平投手との意外な接点を明かした。この日のゲストは日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏。大谷の話題になると、岡村は「自慢させてもらっていいですか？」と切り込み「日本ハムの時、大谷さんと僕キャッチボールしてます」とどや顔でトークした。岡村は2015年に当時日本ハムに所