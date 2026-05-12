YouTuberのヒカルさんが2026年5月11日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画の中で、ナインティナイン・岡村隆史さんにかみついた。立川志らくと動画でコラボ「タモリ論争にブチギレた落語家の立川志らくが家にきました」と題した動画は、ヒカルさんと落語家・立川志らくさんとのコラボ動画。2人は、ヒカルさんの「タモリさんはまったく面白くない」との発言をめぐり、X上でやり合っていた。志らくさんが「面白くないと思うのは個