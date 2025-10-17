『今日好き』芝田祥伍＆山口永愛“しょうとあ”カップルが破局 6月には25ヶ月記念日を報告していた
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズの「チュンムン編」（2023年）でカップルとなった芝田祥伍（20）と山口永愛（20）が16日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを更新し、破局を報告した。
【写真】仲良く寄り添い…25ヶ月記念日報告時の“しょうとあ”
同番組は“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組。2泊3日の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけた。
芝田は、「『今日、好きになりました。チュンムン編』で成立し、お付き合いさせていただいていた山口永愛ちゃんとお別れすることになりました。突然の発表となり申し訳ございません」と謝罪。「応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様周りの温かさに感謝でいっぱいです。これからは別々の道を歩むことになるけど、とあちゃんのたくさんのご活躍を願ってます」とファンやスタッフに感謝を述べつつ、山口にエールを送った。
続けて、「自分自身ももっと成長しますので応援して頂けますと幸いです！今まで応援してくれて本当にありがとうございました！」と明るい言葉で締めくくった。
山口は、「『今日、好きになりました。チュンムン編』でお付き合いさせていただいた芝田祥伍くんとお別れすることになりました」と報告。「2年間とても楽しかったですし一緒に過ごした時間はとあにとって大切なひとときとなりました」と振り返り、「応援してくださったファンの皆様 関わってくださった関係者の皆様 本当にありがとうございました！これからはそれぞれの道を歩んでいきますので、今後とも、二人の応援をよろしくお願いします！」と呼びかけた。
【写真】仲良く寄り添い…25ヶ月記念日報告時の“しょうとあ”
同番組は“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組。2泊3日の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけた。
続けて、「自分自身ももっと成長しますので応援して頂けますと幸いです！今まで応援してくれて本当にありがとうございました！」と明るい言葉で締めくくった。
山口は、「『今日、好きになりました。チュンムン編』でお付き合いさせていただいた芝田祥伍くんとお別れすることになりました」と報告。「2年間とても楽しかったですし一緒に過ごした時間はとあにとって大切なひとときとなりました」と振り返り、「応援してくださったファンの皆様 関わってくださった関係者の皆様 本当にありがとうございました！これからはそれぞれの道を歩んでいきますので、今後とも、二人の応援をよろしくお願いします！」と呼びかけた。