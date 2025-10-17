東京・国立競技場の呼称が2026年1月から『MUFGスタジアム』に変更。嵐ファンにとって思い出深い“国立”の名が消えることに、戸惑いと寂しさの声が――。

国立競技場改め「MUFGスタジアム」に

東京・国立競技場の運営を担うジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）とトップパートナー契約を締結。これにより2026年1月から5年間、日常的呼称が「MUFGスタジアム」に変わることが発表された。公式名称としての「国立競技場」は残るという。

JNSE側はネーミングライツ導入の合理性として「世界トップレベルのナショナルスタジアムを目指す取り組み」と説明している。

SNSでは《MUFGスタジアムって企業名が前に出すぎてテンション下がる》

《嵐といえば“国立”。あの響きがなくなるのは悲しい》といった声が。

嵐は2026年5月末でグループとしての活動を休止予定だが、一部では国立競技場でのラストライブ計画も伝えられている。もし実現すれば、呼称変更後の“MUFGスタジアムライブ”となる可能性が高く、

《それじゃ締めくくりの感じがしない》

《潤が「行くぜMUFG〜〜〜〜〜〜！！」って言ったり櫻井くんが「MUFG調子はどうだ！？」とか言ったりするってことでしょ ダサすぎる》

と微妙な反応も。

とはいえ、嵐が最後に立つ場所が、たとえ“MUFGスタジアム”と呼ばれても「ライブさえしてくれたらそれでいい」――。

大方のファンの本音はそんなところか。