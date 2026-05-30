嵐が活動終了
『嵐が活動終了』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月8日
2026年7月6日
2026年6月16日
2026年6月12日
2026年6月11日
2026年6月9日
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嵐最終公演で8回「ジャニーズ」二宮和也が発言もメディアは忖度か
スポーツ紙5紙のうち2紙は、このジャニーズ発言を取り上げなかったそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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ダンス熱が再燃？大野智が「盟友」と復帰ステージを画策か
最終公演のリハーサルを重ねる中、ダンス熱が再燃したようだと芸能関係者
女性自身
2026年6月7日
2026年6月2日
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嵐のFC会員限定で配送されたフォトアルバム 大量に転売されたか
ラストライブ翌日に届けられたが、大量の即日転売が確認されたという
Smart FLASH
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パンサー向井慧が嵐の最終公演を称賛、SMAPに思いを馳せ共感続々
称賛した一方、「『SMAPで見たかったな』と思ったけどね」と発言
女性自身
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櫻井翔がラストライブで「僕たちが嵐でした」の挨拶を言い直したワケ
1日の「news zero」で、自分の言葉に「ちょっとビックリしちゃって」と説明
スポニチアネックス
2026年6月1日
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嵐のラストライブめぐるマナー違反 無断転載やグッズ転売の多発にX呆れ声
一方で、有料配信の無断転載やグッズの転売が多発しているという
Smart FLASH
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嵐の最終公演に「木更津キャッツアイ」出演者らが集結していた
嵐の最終公演を見守っていたようだと、週刊女性PRIMEが報じた
週刊女性PRIME
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二宮和也、最終公演で「ジャニーズ」を連呼 X驚きの声「覚悟を感じた」
二宮和也がステージで「ジャニーズ」という言葉を何度も用いており、話題に
女性自身
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嵐ラストライブと通夜がかぶったら SNSの議論に乙武洋匡氏が言及「不毛」
乙武洋匡氏は5月31日にXで、「不毛すぎるなあ」などと言及した
J-CASTニュース
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嵐のラストライブ、松本潤は体調が悪かったか 顔のむくみや大量の汗？
松本潤に顔のむくみや大量の汗がみられたとの指摘があると芸能担当記者
Smart FLASH
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STARTO社のHPが更新、嵐と二宮和也ら3人のプロフィールを削除
所属タレントの一覧から、嵐と二宮和也、松本潤、大野智が削除
女性自身