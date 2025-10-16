日本維新・吉村洋文代表が１６日、テレビ朝日「報道ステーション」に生出演した。

自民・高市早苗総裁と連立政権に向けた政策協議を行うことで同意し、維新が高市自民に提示・要求した政策１２項目について解説した。

吉村維新が軸に掲げる「社会保険料の引き下げ」や「副首都構想」を中心に１２項目。「政治改革」には自民と公明が決裂する原因となった「企業団体献金の廃止」も含まれ、吉村代表は「ここは溝がかなりあるのは、これは正直に申し上げて、あります。口だけじゃなくて僕たちは実際にやってます。一歩でも二歩でも前に進めたい」と語った。

そのうえで「政治改革の本質は、僕は議員定数の大幅削減だと思ってます。国会議員の大幅削減」と述べた。

「もちろん目の前の物価高対策、これは絶対にやらないといけません。やるのは当たり前」とし、そのうえで「政治改革の１丁目１番地、一番難しいのは議員定数の削減なんです」と語った。

これまで約束が実行に移されていないと指摘し、大阪維新の改革では「維新は地方政治だけどこれを約束して、１０９あった議員定数を８８に、２０％削減を一番最初に原点としてやって、それから色んなことをやっていった」と説明。

「今回肝になるのは、もちろん企業団体献金も埋めていきたいと思いますが、国会議員がなかなか嫌がって難しいかもしれないけれども、国会議員の大幅削減。衆議院で５００近くいるんですよ。これをまず本気でやれるかどうか。ここがポイントだと思います」と語った。

政治改革は約束を反故にされた経験もあるとし「僕はこれだけある改革を本気でやろうとすると、議員定数の大幅削減をこの臨時国会にやるべきだと思ってます。そこは僕、譲りません！めちゃくちゃ高いハードルです。それくらいやらないと日本の改革なんかできないです」と語った。

ネットも騒然となり「急に吉村さんが議員定数云々言い出してびっくり」「テレビで議員定数削減めっちゃ言ってる」「良く言った」「やれ」「そこはめちゃくちゃ推せるな」「議員定数も減らしてください」「議員定数削減に切り込んだね」「賛同する」「議員定数削減を絶対と言い出した」「これは、連立ムリなんじゃ」「自民党に出来るわけないやろ」「関西ローカルでなく全国ネットで宣言したけど、大丈夫ｗ」と反応する投稿が相次いだ。