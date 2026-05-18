大阪維新の会の吉村代表が、来年春に予定されている知事選挙への出馬の意向を表明しました。ただし、条件があるようです。 17日に行われた、大阪市議会議員の西区補欠選挙。維新の新人・栗田裕也氏が、自民候補にわずか163票差で競り勝ちました。 維新側が今回の争点に掲げていたのは『大阪都構想』の議論です。 （栗田裕也氏）「大阪都構想の設計図づくり、さらに前に進めてまいります」（5月8日の演説） 大阪都構想をめぐっ