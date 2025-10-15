¡ÔÆÈ¼«¡Õ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ßË§º¬µþ»Ò¡¢W¼ç±é±Ç²è¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë¡ÖÆÍÇ¡Ãæ»ß¡×Êä½þÌäÂê¤Î¹ÔÊý
¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë¡×ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÀ©ºîÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿±Ç²è¸¶ºî
¡¡10·î10Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ØSixTONES¡Ù¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£½éÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤½Å°µ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¼ç±é±Ç²è¤¬ÆÍÇ¡Ãæ»ß¤Ë
¡Ö¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±Ì¾¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø³«Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂç¡¹Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸ø³«¤ØÌµ»ö¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ã¤¿¾¾Â¼¤À¤¬¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¼ç±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡Ø¿À¤ÈÌî½Ã¤ÎÆü¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òË§º¬µþ»Ò¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤Î9·îÃæ½Ü¤ËÆÍÇ¡¡¢À©ºîÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÇÂæËÜ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¿À¤ÈÌî½Ã¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤ä¡Ø¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡Ù¡Øº½¤Î´ï¡Ù¤Ê¤É¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾¾ËÜ»á¤¬¡¢½é¤á¤ÆSF¤ËÄ©Àï¤·¤¿°Û¿§¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡£
¡Ö¸¶ºî¤Ï1963Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ë³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¸í¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¡£À¶Ä¥ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÊ¸·Ý»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤¿¡¢À¾Ã«¹°»á¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ©ºî¤â¡ØÃë´é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸³ÑÀîÂç±Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¾Ã«´ÆÆÄ¤È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÁÀ¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡È×ÀÐ¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÀ©ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤¬¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤«¤é5²¯±ß¤Û¤É¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¾Ã«¤µ¤ó¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤´ÆÆÄ¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤·¡¢SF¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë¤âCG¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤ÎºÇ½ª·èºÛ¤¬²¼¤ê¤º¡¢Àè¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
À©ºîÈñ¤Î2ÇÜ¤Î¶½¼ý¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ÎÁ´ËÆ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Í½»»¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë±Ç²è¤Ï¡ÈÀ©ºîÈñ¤Î2ÇÜ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò²Ô¤®¤À¤»¤Ê¤¤¤È¼ºÇÔ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À©ºî¥Á¡¼¥à¤â¡¢ËÄ¤é¤ó¤ÀÍ½»»¤«¤é5²¯±ß¤òºï¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤«¤é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤ÇÃæ»ß¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±ä´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö½Ð±é¼Ô¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é1¤«·î°Ê¾å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Å»ö¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹´ü´Ö³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òµÞ¤Ë¥Ð¥é¤µ¤ì¤Æº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ÌÜ²¼¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶â³Û¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ÑÀîÂç±Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡¢À©ºîÃæ»ß¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤«Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢
¡ÖÊÀ¼Ò¤ÏÀ©ºî¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´¼ÁÌä¤ÏKADOKAWA¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤ÆKADOKAWA¤Ø¤â¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À©ºîºÆ³«¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤É¡½¡½¡£
¢¨KADOKAWA¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤ê¼¡Âè¡¢ÄÉµ¤¹¤ë¡£