¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¡¢Àê¤¤¥ª¥â¥Á¥ã¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯8¥Üー¥ë¡×¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½
¡Ø¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ó¥¹¡Ù¡Ê1999¡Ë¡Ø¥È¥é¥Ã¥×¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Û¥éー±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë£Í¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¤¬¡¢¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯8¥Üー¥ë¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡ÖMagic 8 Ball¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
1946Ç¯¤ËÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯8¥Üー¥ë¡×¤Ï¡¢¿¶¤ë¤È¡ÖYES¡×¤«¡ÖNO¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹õ¤¤µåÂÎ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£¡ÖWithout a doubt¡Ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ë¡×¤Ê¤É¹ÎÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢ÃæÎ©Åª¤äÈÝÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç20¼ïÎà¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¤Ë¡¢¡ÖMAGIC 8 BALL ¥·ー¥º¥ó1 ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿µÓËÜ¤ÎÉ½»æ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯8¥Üー¥ë¡×¤òÃÖ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿ôÇ¯´Ö¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ã¯¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖGlee¡×¡Ê2009-2015¡Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¡Ê2011-¡Ë¤Î¶¦Æ±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬Ã´Åö¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤ÈÇÛµë²ñ¼Ò¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥¤¥ó¡Ù¡Ê2002¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡Ø¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥¬¥é¥¹¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë±é½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Û¥éー¤ÎÌ¾¼ê¤À¡£¡ÖMagic 8 Ball¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤â¥Û¥éー¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥¹¥ê¥éー¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤àºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤Ï¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¤ä¡¢¿Íµ¤¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¦¥£ー¥ë¡×¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥â¥°¥éÃ¡¤¡×¤Î±Ç²è²½´ë²è¤Ê¤É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£2026Ç¯6·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬ÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¤À¡£
Source: