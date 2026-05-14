今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われ、妻で元モーニング娘。石黒彩（48）が初めて取材対応した。石黒は現在の心境について「もう…3カ月経ちましたけども、少し落ち着いたかなと思っても、やっぱり生活の全てに真矢さんがいたので、たまに寂しいなって感じることはありますね」と吐露。