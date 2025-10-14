「怖かった…」元会長の剣幕に萎縮する新役員、子ども会が地獄に｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第36話をごらんください。

子ども会の新役員引き継ぎ会で、主人公・山吹さんが提案した変更内容に激怒するべき子さん。その後、旧役員たちはべき子さんに説教され、その姿に新役員たちは驚いてしまい…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

昨年の反省を活かし、引き継ぎ案を出しただけなのに…。べき子さんは、すごい剣幕で怒ります。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

新会長さんが助け舟を出します。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

新会長さんのおかげで、なんとかその場はおさまりますが、重苦しい空気が漂います。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

せっかく、新旧役員が集まった場なのに、最悪な雰囲気のまま終わってしまいました。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

ようやく終わったと思ったのに…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

旧役員が、元会長に怒られてしまいます…。新役員は、そそくさとその場を離れるほかありません。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんの高圧的な態度で、新役員の引き継ぎ会が重苦しい雰囲気になってしまいました。旧役員たちには説教までして、べき子さんは役員たちのことを何だと思っているんでしょうね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）