ディズニープラスで期間限定独占配信！3DCGスペシャルライブイベント「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、ディズニープラスにて10月29日(水)より独占配信される『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」に先駆けて、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」を期間限定配信！
ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』
アニメーションの原案であるヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけ、ディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となっています。
アニメーション作品では、ハーツラビュル寮生が歌うエンディングテーマ「Obedience」を使用した本PVが先日解禁され、さらに期待が高まっています。
今月29日に控えた『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信開始を目前に、幕張メッセ 幕張イベントホールにて10月11日（土）より10月13日(月・祝)の３日間に渡り、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の3DCGライブイベント「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」が開催されました。
本イベントは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』キャラクターたち総勢22名が3DCGで登場し、彼らが織りなす世界観に没入できるライブ。
そしてこの度、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」が2025年10月24日(金)16:00~11月7日(金)23:59の期間限定でディズニープラスにて独占配信されることが決定！
ディズニープラスで独占配信となる『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」と共に、3DCGライブイベント映像で「ツイステ」の世界観を堪能することができます。
「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」配信情報
ディズニープラスで10月24日より期間限定独占配信
配信期間：2025年10月24日(金)16:00~11月7日(金)23:59
配信内容：「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」2025年10月13日(月) 夜公演
※本公演はキャラクターたちによる3DCGライブです。ボイスキャストの登壇はございません。
