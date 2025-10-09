船越ジャパン、U-20W杯で８強進出ならず。終了間際にPKで失点、フランスに０−１で敗れラウンド16敗退
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地10月８日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦した。
日本のスタメンは以下のとおり。GKは12ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、DFは２梅木怜、３小杉啓太、４喜多壱也、５市原吏音、MFは６小倉幸成、７佐藤龍之介、10大関友翔、13石井久継、14齋藤俊輔、FWは９神田奏真というラインナップだ。
日本は前半、ポゼッションで下回るも、チャンスの数では上回り、佐藤の惜しいミドルなど多くのシュートを放ったが決め切れない。後半も齋藤や途中出場の高岡伶颯らが奮闘し、何度も相手ゴールに迫ったが、あと一歩が及ばず、スコアレスで90分を終える。
迎えた延長戦、95分に佐藤のFKから喜多が打点の高いヘディングシュート。これはバーを叩いて嘆息が漏れる。103分には一瞬の隙を突かれ、ゴール正面から鋭いシュートを見舞われたが、GKピサノのファインセーブで事なきを得る。
ともに途中出場の横山夢樹、中川育の果敢な仕掛けが起点となり、相手を押し込む場面を増やす。117分、カウンターを発動し、最後は佐藤が渾身の右足シュートも、ボールはバーの上に。
そして120分、フランスがレビューをリクエスト。ボックス内で相手が浮かしたボールに、梅木の腕が触れてしまう。主審はPKを宣告。日本はGKを交代。ピサノに代えて、荒木琉偉を投入。だが、このPKをルーカス・ミハルに決められる。
試合はそのままタイムアップ。０−１で敗れた日本は、８強進出はならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
日本のスタメンは以下のとおり。GKは12ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、DFは２梅木怜、３小杉啓太、４喜多壱也、５市原吏音、MFは６小倉幸成、７佐藤龍之介、10大関友翔、13石井久継、14齋藤俊輔、FWは９神田奏真というラインナップだ。
日本は前半、ポゼッションで下回るも、チャンスの数では上回り、佐藤の惜しいミドルなど多くのシュートを放ったが決め切れない。後半も齋藤や途中出場の高岡伶颯らが奮闘し、何度も相手ゴールに迫ったが、あと一歩が及ばず、スコアレスで90分を終える。
ともに途中出場の横山夢樹、中川育の果敢な仕掛けが起点となり、相手を押し込む場面を増やす。117分、カウンターを発動し、最後は佐藤が渾身の右足シュートも、ボールはバーの上に。
そして120分、フランスがレビューをリクエスト。ボックス内で相手が浮かしたボールに、梅木の腕が触れてしまう。主審はPKを宣告。日本はGKを交代。ピサノに代えて、荒木琉偉を投入。だが、このPKをルーカス・ミハルに決められる。
試合はそのままタイムアップ。０−１で敗れた日本は、８強進出はならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介