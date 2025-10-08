「日本人２人で得点王争いを…」驚異の８戦８発、オランダで無双する絶好調FWに日本代表の“ライバル”が本音「彼からいい部分を盗んで」
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、開幕から絶好調。エールディビジで８試合８ゴールと驚異的なペースでネットを揺らし続け、得点ランキングのトップに立っている。
同じオランダでプレーし、日本代表では１トップの座を争うライバルでもあるNECの小川航基は、その上田の活躍をどう見ているのか。10月７日、日本代表の練習後の取材で尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「刺激は常にもらっていますし、今回のことに限らず、彼はアンダー世代の時から一緒にやっていて、近くで見ていて、彼のプレーはいつも刺激になっています。その中から自分が吸収できるものを模索しながら、彼からいい部分を盗んで、というのは常に考えてはいる」
自身はここまで２得点。「綺世だけじゃなくて、僕自身も、オランダで日本人２人が得点王争いをしていかなきゃいけない。日本人としての価値をオランダで見せていかなきゃいけないというのは常々感じます」と話す28歳は、得点量産を誓った。
「（シーズンは）ここからまだ先は長いんで、最後の結果でどうなるか。まだまだこれからかなと思います」
そして、生粋に点取り屋としての矜持をのぞかせた。
「彼にできて僕にできないところ、僕にできて彼ができないところはあると思うので。その中で、僕はどう数字を伸ばしていくか。どんな得点パターンだろうが、フォワードは数字だと思ってるんで。自分の色で得点を重ねていければなと思います」
自身の十八番は、クロスからのワンタッチゴール。10日のパラグアイ戦、14日のブラジル戦でその得点力を発揮できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
同じオランダでプレーし、日本代表では１トップの座を争うライバルでもあるNECの小川航基は、その上田の活躍をどう見ているのか。10月７日、日本代表の練習後の取材で尋ねると、こんな答えが返ってきた。
自身はここまで２得点。「綺世だけじゃなくて、僕自身も、オランダで日本人２人が得点王争いをしていかなきゃいけない。日本人としての価値をオランダで見せていかなきゃいけないというのは常々感じます」と話す28歳は、得点量産を誓った。
「（シーズンは）ここからまだ先は長いんで、最後の結果でどうなるか。まだまだこれからかなと思います」
そして、生粋に点取り屋としての矜持をのぞかせた。
「彼にできて僕にできないところ、僕にできて彼ができないところはあると思うので。その中で、僕はどう数字を伸ばしていくか。どんな得点パターンだろうが、フォワードは数字だと思ってるんで。自分の色で得点を重ねていければなと思います」
自身の十八番は、クロスからのワンタッチゴール。10日のパラグアイ戦、14日のブラジル戦でその得点力を発揮できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！