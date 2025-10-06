¡ÚÀô³Ù»û¡¦¹âÎØ¡Û¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡×ºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ËÊÑ²½¤ÎÃû¤·¡©¥×¥í¤¬»Ô¶·¤ÈÇäÇãÀïÎ¬¤ò²òÀâ
¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯³¹ÊÂ¤ß¤È¡¢Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤ò»×¤ï¤»¤ëÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡×¡£¹Á¶è¤ÎÀô³Ù»û¡¦¹âÎØ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¿·µì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ì¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÊÑ²½¤ÎÃû¤·¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¿·»Ô¶·¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢ÇäµÑ¡¦¹ØÆþ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢Â¼ÅÄÍÎ°ì¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
◾️Îò»Ë¤È³×¿·¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë³¹¤ÎÌ¥ÎÏ
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤È¤¤¤¦»³¼êÀþ¤Î¿·±ØÃÂÀ¸¤Ï¡¢³¹¤Î²ÁÃÍ¤ò·àÅª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£±©ÅÄ¡¦À®ÅÄÎ¾¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤È¤·¤Æ¤Î¾ÍèÀ¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤áºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤¤³¤È¤ä¡¢¹Á¶èÁ´ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¼ê¸ü¤µ¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️»Ô¾ì¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹¡ÖÇä¤êÀè¹Ô¡×¤ÎÃû¸õ
²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¯Àô³Ù»û¡¦¹âÎØ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎÉÔÆ°»º¼è°ú¥Çー¥¿¡Ê2025Ç¯1·î～7·î¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¶½Ì£¿¼¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¡¢¹âÎØ1～3ÃúÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¿·µ¬¤ËÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Ãæ¸ÅÉÔÆ°»º¤Ï78·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À®Ìó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï55·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¤ì¤¿¿ô¤è¤ê¤â¡¢¿·¤¿¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¿ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡ØÇä¤êÀè¹Ô¡Ù¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¤ê½Ð¤·ÃæÊª·ï¡Êºß¸Ë¡Ë¤Ï80·ï¶á¤¯¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤¼ê¤Î²Á³Ê¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
◾️º£¸å¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÀìÌç²È¤ÎÍ½Â¬
ºß¸Ë¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤¬µ¯¤¤ÆÃÍÊø¤ì¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¯²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öºß¸Ë¤¬Áý¤¨¤Æ°ì»þÅª¤Ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î³ä°Â´¶¤«¤é¿·¤¿¤ÊÇã¤¤¼ê¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£º£¸å¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹â¤¤²Á³Ê¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹Å¸³«¤¬Â³¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
◾️¡ÚÇä¼ç¸þ¤±¡Ûºß¸ËÁý²Ã»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯ÇäµÑÀïÎ¬
Çä¤êÊª·ï¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÊª·ï¤òÍÍø¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀïÎ¬¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶¥¹çÊª·ï¤È¤Î¡Øº¹ÊÌ²½¡Ù¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÃÛÇ¯¿ô¡¢¹¤µ¤ÎÊª·ï¤¬Ê£¿ô¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Çã¤¤¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¶¯¤ß¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¡Ù¤Ç¤¹¡£½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤ê¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
◾️¡ÚÇã¼ç¸þ¤±¡Û¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¹ØÆþÈ½ÃÇ
¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¡¢Êª·ï¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤è¤ê¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎÍ½»»Æâ¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÍ¥ÎÉÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÍèÀ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ç¤âÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¸å²ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡×¼þÊÕ¤Ï¡¢µ¿¤¤¤Ê¤¯ÅÔÆâÍ¿ô¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¶¯µ¤¤ÇÇä¤ì¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¼ç¤Ï¶¥¹çÊª·ï¤È¤Î¡Öº¹ÊÌ²½¡×¤ò¡¢Çã¼ç¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¡Ö»ñ¶â·×²è¡×¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼è°ú¤Î¸°¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î»Ô¶·¤äºÇ¿·¥Çー¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¯¥í¤Ê¾ðÊó¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÇäÇãÀïÎ¬¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÇä¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤Þ¤ÀÂÔ¤Ä¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÁêÃÌ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
