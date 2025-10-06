¼«Ì±ÅÞ¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¸ò¾Ä¡É¤Ë2¤Ä¤ÎÊÉ¡¡°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¾ò·ï¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÂçºåÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÂç¤¤Ê²Ð¼ï¤Ë¡¢Âçºå¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¸øÌÀ¤â¶¯¤¤Æñ¿§
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¾¡Íø¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢"ËÜÅö¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè"¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁÔÀä¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÁíºÛÁª¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÞÆâÂÐÎ©¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÀè±Ô²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±åÇ°¤¬Íè¤¿¤ë¼óÁê»ØÌ¾¤ÇÃÆ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤Ï¡½¡½¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¡Ú¿Þ²ò¡Û¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡õ¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡×vs¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡õÎÓË§Àµ¡×¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¼«Ì±Ê¬Îö¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸¤«
¿û¸µ¼óÁê¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÈëÌ©²ñÃÌ
¡¡º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤Ï½¤Éü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿¼¤¤µµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÎ¢Â¦¤Ç2¤Ä¤ÎÏ¢Î©¹©ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤òµÞ¿ÊÅ¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤À¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÁªÂò»è¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÏ¢Î©»²²Ã¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©¸ò¾Ä¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤¬¾®Àô»á¤Î¸å¸«¿Í¤Ç°Ý¿·¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬ÂÀ¤¤¿ûµÁ°Î¡¦¸µ¼óÁê¤À¡£
¡¡¿û»á¤Ï9·î24Æü¤Ë°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¡¦¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ÇÈëÌ©Î¢¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿¡£±óÆ£»á¤Ï°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤Î¶¶²¼Å°»á¤ä¾¾°æ°ìÏº¡¦¸µÂåÉ½¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢¿û»á¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é°Ý¿·¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ò10Ç¯°Ê¾å·Ð¸³¤·¤Æ¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢¿û»á¤¬ÌîÅÞ´´Éô¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤²ñÃÌ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿"Ì©²ñ¥¹¥Ý¥Ã¥È"¤À¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤ÏÏ¢Î©¤Î¾ò·ï¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¸ø¤ÈÀ¯ºö¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¡£¤½¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁíÌ³Âç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿û¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¸å¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼«¸ø°Ý3ÅÞ¤ÇÏ¢Î©¹ç°Õ¤ò·ë¤Ó¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê¡Ê¼óÈÉ¡Ë»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï°Ý¿·¤ËºÇ½é¤«¤é¿·ÁíºÛ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¡×¡Ê°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±óÆ£»á¤ÏÍâÆü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ¡¦´´»öÄ¹¤ÈºäËÜÅ¯»Ö¡¦¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î2¿Í¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¹ñ²ñÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¾®ÀôÁªÂÐÉûËÜÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ã·Æ£·ò¡¦Á°·Ð»ºÁê¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¸å¤ËÏ¢Î©¸ò¾Ä¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ï10·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÃÙ¤é¤»¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸ò¾Ä¤Î¸å¡¢°Ý¿·¤Ï9·î30Æü¤Ë¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¹½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Î¡Ö¹ü»ÒÁÇ°Æ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÏ¢Î©¸ò¾Ä¤Ç¡Ë¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£ÊÌ¤Î°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÏ¢Î©¸ò¾ÄÁê¼ê¤È¤·¤ÆÎÓË§Àµ»á¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÁíºÛÁª¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ°Ý¿·¤ÎÇÏ¾ì¿¹Ô¡¦Á°ÂåÉ½¤È²ñ¿©¤·¡¢¹ð¼¨¸å¤ËÆ£ÅÄÊ¸Éð¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÆ°²è¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ø·ûË¡¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎµÄÏÀ¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡Ù¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£°Ý¿·¤ÏÁíºÛÁªÃæ¤«¤é¾®Àô¡¦ÎÓ¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤âÏ¢Î©¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬ºî¤ì¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¾ò·ï¤Ë·Ç¤²¤ëÂçºåÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÂç¤¤Ê²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤òÅý¹ç¤·¤ÆÅìµþ23¶è¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¶è¤ËºÆÊÔ¤·¡¢ÂçºåÉÜ¤ò¡ÖÂçºåÅÔ¡×¤Ë¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò²áµî2²ó¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤É³ÆÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤·¤ÆÈÝ·è¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤Î°Ý¿·°Æ¤Ç¤ÏÉû¼óÅÔ·×²è¤Ï¡ÖÂçºåÅÔ¡×¡ÊÆÃÊÌ¶è¡ËÀßÃÖ¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éû¼óÅÔ¤Ï¼óÁê¤¬»ØÄê¤·¡¢¡ÖÅÔ¡×¤òÌ¾¾è¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÁíºÛ¤¬°Ý¿·¤òÏ¢Î©¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÉû¼óÅÔ·×²è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞÂçºåÉÜÏ¢¤ÎÌÔÈ¿È¯¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏ¢Î©¤ÎÂç¤¤Ê¾ã³²¤¬¸øÌÀÅÞ¤À¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤ÏÂçºå¤Î4Áªµó¶è¤Ç°Ý¿·¤ËÁ´ÇÔ¡£Áªµó¤ÇÁ´ÌÌÂÐ·è¤·¤¿°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ë¶¯¤¤Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Î©¸ò¾Ä¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÃÎ¤ë¼«Ì±ÅÞ¹ñÂÐ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ï°Ý¿·¤È¸øÌÀ¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Î¾ÅÞ¤È´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¤¿û¤µ¤ó¤¬Ãç²ð¤·¡¢¼¡¤ÎÁíÁªµó¤Ç°Ý¿·¤¬Âçºå¤ÎÁªµó¶è¤ò1¤Ä¤«2¤Ä¸øÌÀ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÎ¾ÅÞ¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢"¸¤±î¤ÎÃç"¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ý¿·¤È¸øÌÀ¤¬´ÊÃ±¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¿ô¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ø°Ý3ÅÞÏ¢Î©¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½°»²¤È¤â²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ÆÀ¯¸¢¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤¬°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¡¢¼«¸ø´Ö¤ä¼«Ì±ÅÞÆâ¤ËÂç¤¤ÊµµÎö¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯10·î17¡¦24Æü¹æ
