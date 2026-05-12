12日の小泉進次郎防衛大臣の記者会見で、自民党総裁選で高市陣営が小泉氏ら他候補を中傷する動画を投稿したとする週刊文春報道についての質問が出た。【映像】小泉大臣“バッサリ答弁”の瞬間（実際の様子）記者が「高市首相は11日の参院決算委員会で、自らの陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画をSNSに投稿したとする週刊文春の報道をめぐり『他の候補に関するネガティブな動画を作成して発信するといったことは